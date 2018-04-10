Маршрутный микроавтобус столкнулся с легковушкой в Чувашии, есть жертвы и пострадавшие

11.04.18 11:45

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения легковой автомашины и маршрутного микроавтобуса в Чувашии в среду, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе республиканского МВД.

"В 09:20 мск на автодороге "Гигант - Большой Сундырь" около мужского монастыря столкнулись ехавший по маршруту микроавтобус "Форд-Транзит" и автомобиль ВАЗ-2114 с марийскими номерами", - сообщил собеседник агентства.

В автокатастрофе погибли двое пассажиров легковой автомашины. Водитель ВАЗа и пассажир микроавтобуса получили травмы.

"По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель ВАЗа, выехавший на встречную полосу", - сказал сотрудник пресс-службы.