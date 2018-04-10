Укладка асфальта началась на автодорожной арке Крымского моста

11.04.18 11:56

фото инфоцентра "Крымский мост"

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Строители укладывают асфальтобетон на автодорожной арке моста через Керченский пролив, сообщил информационный центр проекта в среду.

"Работа выполняется в два этапа: нижний слой выполнен, верхний будет уложен после технологического перерыва, через несколько дней. Площадь асфальтирования на арке относительно небольшая - около 4,5 тыс. квадратных метров", - говорится в пресс-релизе.

Дорожное покрытие на арочном пролете аналогично остальным участкам Крымского моста: двухслойное общей толщиной 11 сантиметров. "До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность арочного пролета был нанесен слой гидроизоляции", - отмечает инфоцентр "Крымский мост".

Сообщается также, что строители установили на арочном пролете все 14 мачт наружного освещения, по внешним полосам движения - барьерное ограждение. После того, как участок будет покрыт асфальтобетоном, строители смонтируют барьерное ограждение на разделительной полосе.

В целом по трассе Крымского моста асфальтирование выполнено примерно на 75%, а общая готовность полотна, "включая дорожную одежду, деформационные швы и элементы обустройства", достигает 80%, отмечается в пресс-релизе.

Крымский мост станет самым длинным в России (19 километров) и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту откроется в мае 2018 года, грузовиков - в декабре, поезда пойдут в декабре 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

У моста две арки: автодорожная и железнодорожная, - обе установлены в 2017 году.