Не оставят в беде: правительство поможет компаниям, попавшим под санкции США
  
Условно свободен: капитана задержанного на Украине судна "Норд" отпустили под залог
   
Тренд на улучшение: чиновники придумали, как сократить миграционный отток с Дальнего Востока
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
09.04.18   13:28

25.01.18   14:28
 
Главные события
11.04.18 11:56

Укладка асфальта началась на автодорожной арке Крымского моста

фото инфоцентра "Крымский мост"
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Строители укладывают асфальтобетон на автодорожной арке моста через Керченский пролив, сообщил информационный центр проекта в среду.

"Работа выполняется в два этапа: нижний слой выполнен, верхний будет уложен после технологического перерыва, через несколько дней. Площадь асфальтирования на арке относительно небольшая - около 4,5 тыс. квадратных метров", - говорится в пресс-релизе.

Дорожное покрытие на арочном пролете аналогично остальным участкам Крымского моста: двухслойное общей толщиной 11 сантиметров. "До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность арочного пролета был нанесен слой гидроизоляции", - отмечает инфоцентр "Крымский мост".

Сообщается также, что строители установили на арочном пролете все 14 мачт наружного освещения, по внешним полосам движения - барьерное ограждение. После того, как участок будет покрыт асфальтобетоном, строители смонтируют барьерное ограждение на разделительной полосе.

В целом по трассе Крымского моста асфальтирование выполнено примерно на 75%, а общая готовность полотна, "включая дорожную одежду, деформационные швы и элементы обустройства", достигает 80%, отмечается в пресс-релизе.

Крымский мост станет самым длинным в России (19 километров) и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту откроется в мае 2018 года, грузовиков - в декабре, поезда пойдут в декабре 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

У моста две арки: автодорожная и железнодорожная, - обе установлены в 2017 году.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.04.18 17:08
Температура в Москве приблизилась к абсолютному рекорду в истории метеонаблюдений
.
  10.04.18 15:02
Штормовое предупреждение объявлено в столице
.
  10.04.18 13:22
Количество стартовых площадок по программе реновации увеличили до 242
.
  10.04.18 13:16
Собянин поручил разработать программу "Умный город"
.
  10.04.18 12:29
Крупный частный музей современного искусства построят на ЗИЛе
.
  10.04.18 11:44
Завершена отделка платформы станции метро "Очаково"
.
  09.04.18 10:30
Около 200 тыс.кв.м жилья ввели в эксплуатацию в Новой Москве в I квартале
.
  09.04.18 10:09
Северный вестибюль и платформа станции метро "Кутузовская" закрыты на ремонт до 1 июня
.
  09.04.18 10:03
Снега в Москве почти не осталось
.
  06.04.18 14:09
Московский планетарий и Яндекс создали космическую навигацию по Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket