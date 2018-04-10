Житель высокогорного села в Ингушетии на 10 лет старше японца, названного самым пожилым жителем планеты

11.04.18 12:18

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Самый пожилой мужчина планеты проживает не в Японии, а в Ингушетии, сообщил в среду агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе правительства республики.

"Книга рекордов Гиннесса назвала самым пожилым человеком в мире 112-летнего жителя Японии Масадзо Нонаку. Но это неправильно, произошла ошибка. Старейший житель планеты проживает в горном Джейрахском районе Ингушетии. Это Аппаз Илиев. Ему в марте исполнилось 122 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у долгожителя Ингушетии имеется паспорт, где указано, что он родился 1896 году. За долгую жизнь он вырастил восьмерых детей, у него есть 33 внука и 34 правнука. Он считается самым пожилым жителем России.

"Аппаз Илиев никогда не курил, не пил алкоголь, а также не принимает никаких лекарств, соглашаясь лишь на прививки. В минувшем году долгожителю в Ингушетии провели операцию по удалению катаракты, и теперь он снова может читать", - добавил собеседник агентства.

Книга рекордов Гиннесса назвала старейшим мужчиной на планете Масадзо Нонака, которому 112 лет. Предыдущий рекорд долголетия принадлежал 113-летнему испанцу Франциско Оливере, но в феврале этого года он скончался.

Масадзо Нонака живет на севере японского острова Хоккайдо у подножия горы Мэакан вместе со своими внуками, которые управляют небольшим отелем на горячих источниках.

Средняя продолжительность жизни в Ингушетии 81,6 лет - самый высокий показатель в России. Жителей старше 100 лет в республике 38, а от 80 до 100 лет - более 6 тысяч.