Условно свободен: капитана задержанного на Украине судна "Норд" отпустили под залог
  
Тренд на улучшение: чиновники придумали, как сократить миграционный отток с Дальнего Востока
   
На три месяца: экс-губернатор Кузбасса избран спикером регионального парламента
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
09.04.18   13:28

25.01.18   14:28
 
Главные события
11.04.18 12:18

Житель высокогорного села в Ингушетии на 10 лет старше японца, названного самым пожилым жителем планеты

© РИА Новости. Александр Кряжев
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Самый пожилой мужчина планеты проживает не в Японии, а в Ингушетии, сообщил в среду агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе правительства республики.

"Книга рекордов Гиннесса назвала самым пожилым человеком в мире 112-летнего жителя Японии Масадзо Нонаку. Но это неправильно, произошла ошибка. Старейший житель планеты проживает в горном Джейрахском районе Ингушетии. Это Аппаз Илиев. Ему в марте исполнилось 122 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у долгожителя Ингушетии имеется паспорт, где указано, что он родился 1896 году. За долгую жизнь он вырастил восьмерых детей, у него есть 33 внука и 34 правнука. Он считается самым пожилым жителем России.

"Аппаз Илиев никогда не курил, не пил алкоголь, а также не принимает никаких лекарств, соглашаясь лишь на прививки. В минувшем году долгожителю в Ингушетии провели операцию по удалению катаракты, и теперь он снова может читать", - добавил собеседник агентства.

Книга рекордов Гиннесса назвала старейшим мужчиной на планете Масадзо Нонака, которому 112 лет. Предыдущий рекорд долголетия принадлежал 113-летнему испанцу Франциско Оливере, но в феврале этого года он скончался.

Масадзо Нонака живет на севере японского острова Хоккайдо у подножия горы Мэакан вместе со своими внуками, которые управляют небольшим отелем на горячих источниках.

Средняя продолжительность жизни в Ингушетии 81,6 лет - самый высокий показатель в России. Жителей старше 100 лет в республике 38, а от 80 до 100 лет - более 6 тысяч.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.04.18 17:08
Температура в Москве приблизилась к абсолютному рекорду в истории метеонаблюдений
.
  10.04.18 15:02
Штормовое предупреждение объявлено в столице
.
  10.04.18 13:22
Количество стартовых площадок по программе реновации увеличили до 242
.
  10.04.18 13:16
Собянин поручил разработать программу "Умный город"
.
  10.04.18 12:29
Крупный частный музей современного искусства построят на ЗИЛе
.
  10.04.18 11:44
Завершена отделка платформы станции метро "Очаково"
.
  09.04.18 10:30
Около 200 тыс.кв.м жилья ввели в эксплуатацию в Новой Москве в I квартале
.
  09.04.18 10:09
Северный вестибюль и платформа станции метро "Кутузовская" закрыты на ремонт до 1 июня
.
  09.04.18 10:03
Снега в Москве почти не осталось
.
  06.04.18 14:09
Московский планетарий и Яндекс создали космическую навигацию по Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket