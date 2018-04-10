Следователи выясняют обстоятельства смерти подозреваемого в ИВС в Ингушетии

11.04.18 12:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Ингушетии проводят проверку по факту смерти заключенного в изоляторе временного содержания отдела МВД по Назрани, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального управления СКР.

"По данным следствия, 10 апреля 2018 года примерно в 16:30 в камере изолятора временного содержания ОМВД России по Назрани обнаружено тело содержащегося под стражей 30-летнего жителя республики. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство", - сказал собеседник агентства.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как уточнили агентству в пресс-службе республиканского МВД, речь идет о жителе села Экажево Назрановского района, который содержался в ИВС в качестве подозреваемого в совершении преступления по ст.228 (незаконный оборот наркотиков) УК РФ.

Руководство МВД по Ингушетии назначило служебную проверку. В случае установления факта нарушения сотрудниками ИВС должностных инструкций в отношении них будут приняты строгие дисциплинарные меры вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.