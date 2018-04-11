Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая

11.04.18 13:25

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11 апреля. Interfax-Russia.ru - Инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина пройдет 7 мая, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Страна выбрала президента. И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции", - сказал Д.Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.

Премьер отметил, что все, что сделало правительство за эти годы - это результат общего труда с парламентариями.

Как сообщил Д.Медведев, за прошедшие шесть лет законами стали свыше полутора тысяч инициатив, которые подготовило правительство.

Премьер поблагодарил весь депутатский корпус за совместную работу.