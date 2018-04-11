МРОТ с 1 мая текущего года превысит 11 тысяч рублей

11.04.18 13:31

© РИА Новости. Владимир Трефилов

11 апреля. Interfax-Russia.ru - С 1 мая текущего года Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит более 11 тыс. рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"С 2013 года он вырос почти в два раза. А с 1 мая (МРОТ) составит 11 тыс. 163 рубля. Это коснется более 3 миллионов человек, причем половина из них работают в бюджетной сфере", - сказал Д.Медведев, выступая перед депутатами с отчетом правительства в среду.

При этом, напомнил он, правительство поддержит регионы, которые должны найти деньги на повышение зарплат с учетом увеличения МРОТ.

"Уже сейчас мы выделили им из Резервного фонда правительства на эти цели 36 млрд рублей", - сказал Д.Медведев.

По словам главы кабинета министров, с ростом МРОТ станет меньше разница между зарплатами в различных регионах, что скажется на развитии спроса.

Он добавил, что правительство помогает и тем людям, которые не в состоянии обеспечить себя.

"Те, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума: пенсионеры, инвалиды, ветераны, ряд многодетных семей получают доплату в виде различных пособий и выплат. Мы надеемся, что эта доплата будет становиться все более адресной и более ощутимой", - сказал Д.Медведев.