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11.04.18 13:31
МРОТ с 1 мая текущего года превысит 11 тысяч рублей
"С 2013 года он вырос почти в два раза. А с 1 мая (МРОТ) составит 11 тыс. 163 рубля. Это коснется более 3 миллионов человек, причем половина из них работают в бюджетной сфере", - сказал Д.Медведев, выступая перед депутатами с отчетом правительства в среду.
При этом, напомнил он, правительство поддержит регионы, которые должны найти деньги на повышение зарплат с учетом увеличения МРОТ.
"Уже сейчас мы выделили им из Резервного фонда правительства на эти цели 36 млрд рублей", - сказал Д.Медведев.
По словам главы кабинета министров, с ростом МРОТ станет меньше разница между зарплатами в различных регионах, что скажется на развитии спроса.
Он добавил, что правительство помогает и тем людям, которые не в состоянии обеспечить себя.
"Те, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума: пенсионеры, инвалиды, ветераны, ряд многодетных семей получают доплату в виде различных пособий и выплат. Мы надеемся, что эта доплата будет становиться все более адресной и более ощутимой", - сказал Д.Медведев.
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