Аксенов назвал "пропагандистской акцией" выдвинутые против него Киевом обвинения в госизмене

11.04.18 13:38

© РИА Новости. Александр Полегенько

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов считает юридически ничтожными обвинения в государственной измене, которые выдвинула против него генеральная прокуратура Украины.

"Генпрокуратура Украины приглашает меня в Киев для знакомства с уголовным делом. Обвинения, выдвинутые прокуратурой Украины, юридически ничтожны и незаконны. Это чисто пропагандистская акция", - написал С.Аксенов на своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду.

ГПУ ранее объявила о завершении досудебного расследования в отношении С.Аксенова, спикера парламента Крыма Владимира Константинова, экс-прокурора республики Натальи Поклонской и ряда других чиновников. Их обвиняют по ряду статей Уголовного кодекса Украины (среди которых - госизмена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват власти) и предлагают прибыть 12 апреля в Киев для ознакомления с материалами дела.

Глава Крыма считает, что украинская прокуратура "перепутала адресатов". "Им надо вызывать для ознакомления с материалами дела Порошенко, Турчинова, Авакова, Парубия и других преступников, совершивших государственный переворот на Украине в феврале 2014 года", - заявил С.Аксенов.

"Именно они создали преступную группу. Именно они совершили действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти. Именно они изменили своей стране и украинскому народу в интересах США и других спонсоров государственного переворота, развязали гражданскую войну и убили десятки тысяч людей. За это их и будет судить украинский народ, я в этом ни секунды не сомневаюсь", - считает глава Крыма.

С.Аксенов заявил, что "после государственного переворота 21 февраля 2014 года на Украине оставался только один легитимный орган власти - Верховный Совет Крыма". "Этот орган принял абсолютно легитимное решение о проведении общекрымского референдума. Мы поступили не только по закону, но и по совести. А если бы мы поступили иначе, если бы не сделали то, в чем нас сегодня обвиняет украинская прокуратура - вот это было бы настоящее преступление в отношении крымчан, настоящее предательство", - написал глава Крыма.

"Результаты наших "преступных", по мнению Киева, действий, налицо: в Крыму мир и спокойствие, экономика полуострова развивается опережающими темпами, уровень жизни населения растет. Это видит весь мир. Как видит он результаты действий киевского режима: в стране гражданская война, произвол и беззаконие нацистских банд, экономика уничтожена, десятки миллионов граждан ввернуты в нищету. Так кто же преступник?", - заявил С.Аксенов.

Крым вошел в состав России четыре года назад после регионального референдума о статусе полуострова. Украина не признает его результаты, считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.