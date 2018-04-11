Патрушев отмечает рост наркопреступлений на Северном Кавказе

11.04.18 13:46

© РИА Новости. Олег Золото

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество наркопреступлений на территории Северокавказского федерального округа в 2017 году выросло на 20%, сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"Всего на территории округа в прошлом году выявлено почти 10 тысяч наркопреступлений, рост составил двадцать процентов. Из незаконного оборота изъято более 600 кг наркотических средств и психотропных веществ", - сказал С.Патрушев на совещании в Черкесске.

По его словам, в СКФО ведётся активная профилактическая работа по борьбе с наркоугрозой.

В частности, в округе "усовершенствованы механизмы раннего выявления потребителей наркотиков, увеличено количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области реабилитации и ресоциализации наркопотребителей", сообщил секретарь Совбеза.