Оператор Wi-Fi московского метро устранил уязвимость, позволявшую получить данные пользователей

11.04.18 14:21

© РИА Новости. Александр Вильф

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Оператор Wi-Fi московского метро "МаксимаТелеком" сообщил о том, что устранил уязвимость, позволявшую получить данные пользователей, и готов предоставить Роскомнадзору всю необходимую информацию.

"Максима Телеком" готова предоставить сотрудникам Роскомнадзора все необходимые данные при получении соответствующего запроса", - сообщила "Интерфаксу" представитель компании Анастасия Самойлова.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что в марте этого года в системе оператора Wi-Fi столичного метро, который предоставляет пассажирам подземки бесплатный доступ в интернет, обнаружилась уязвимость. Это позволяло получить доступ к данным пользователей сети, в том числе номера их телефонов.

"Уязвимость, о которой шла речь в публикациях СМИ, была устранена компанией немедленно после поступления информации о ее наличии, несколько недель назад. В настоящее время МаксимаТелеком полностью исключила передачу каких-либо аудиторных данных по сети в любом виде, пригодном для чтения или расшифровки", - пояснила в связи с этим А.Самойлова.

По ее словам, "возможность массового "скачивания" абонентских данных, которая активно обсуждается в интернете и в прессе, на практике отсутствует и никогда не имела места".

Она подчеркнула, что компания не является оператором персональных данных абонентов. "Мы располагаем лишь аудиторными обобщенными данными - пол, примерный возраст, сферы интересов. Сотовые номера, используемые при идентификации согласно российскому законодательству, надежно зашифрованы, причем методом, который исключает их восстановление при любых практически доступных злоумышленнику вычислительных мощностях", - рассказала А.Самойлова.

В среду Роскомнадзор сообщил, что направит запрос оператору Wi-Fi московского метро запрос о возможной утечке данных пользователей.

"В адрес компании АО "Максима Телеком" будет направлен запрос по существу возможного нарушения прав субъектов персональных данных-пользователей бесплатного Wi-Fi московского метро", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

"По итогам рассмотрения представленной информации будут приняты решения, в том числе, при наличии оснований, о принятии мер реагирования", - уточнили в пресс-службе.