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11.04.18 14:07
Полтавченко поручил отремонтировать памятник Циолковскому в центре Петербурга
"Жительница Адмиралтейского района в своем обращении отметила необходимость привести в порядок памятник Циолковскому. Г.Полтавченко дал указание главе Адмиралтейского района до 1 октября провести все необходимые работы, в частности отремонтировать основание памятника и благоустроить территорию вокруг него", - уточнили в пресс-службе.
На приеме двое граждан попросили губернатора об улучшении жилищных условий. Г.Полтавченко поручил решить вопрос до октября 2018 года. Также градоначальник распорядился оборудовать спортивную площадку в Выборгском районе и установить уличное освещение в одном из новых кварталов Красногвардейского района.
Памятник К.Циолковскому был открыт на пересечении ул. Циолковского с набережной Обводного канала в 2005 году. Монумент изготовлен из единого гранитного массива, который был добыт под Выборгом. В настоящее время он является одним из самых внушительных гранитных памятников в городе. Его длина составляет 3,5 метра, а высота - 2,5 метра. В комплекс памятника также входит площадка с астрономическими знаками, выполненная из такого же гранитного массива.
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