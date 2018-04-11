Полтавченко поручил отремонтировать памятник Циолковскому в центре Петербурга

11.04.18 14:07

© РИА Новости. Алексей Никольский

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил привести в порядок памятник Константину Циолковскому в Адмиралтейском районе, сообщила пресс-служба Смольного по итогам личного приема граждан в среду.

"Жительница Адмиралтейского района в своем обращении отметила необходимость привести в порядок памятник Циолковскому. Г.Полтавченко дал указание главе Адмиралтейского района до 1 октября провести все необходимые работы, в частности отремонтировать основание памятника и благоустроить территорию вокруг него", - уточнили в пресс-службе.

На приеме двое граждан попросили губернатора об улучшении жилищных условий. Г.Полтавченко поручил решить вопрос до октября 2018 года. Также градоначальник распорядился оборудовать спортивную площадку в Выборгском районе и установить уличное освещение в одном из новых кварталов Красногвардейского района.

Памятник К.Циолковскому был открыт на пересечении ул. Циолковского с набережной Обводного канала в 2005 году. Монумент изготовлен из единого гранитного массива, который был добыт под Выборгом. В настоящее время он является одним из самых внушительных гранитных памятников в городе. Его длина составляет 3,5 метра, а высота - 2,5 метра. В комплекс памятника также входит площадка с астрономическими знаками, выполненная из такого же гранитного массива.