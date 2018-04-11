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11.04.18 14:05

Вадим Кстенин вступил в должность мэра Воронежа

Фото с сайта мэрии Воронежа
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Вадим Кстенин вступил в должность мэра Воронежа, на заседании городской думы в среду он принес присягу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

В.Кстенин стал первым мэром Воронежа, избранным на этот пост депутатами гордумы, а не в ходе прямых выборов.

Как сообщалось, 4 апреля депутаты воронежской гордумы в ходе тайного голосования избрали В.Кстенина новым главой города. Его кандидатуру поддержали 25 депутатов, ближайший конкурент Руслан Кочетов набрал пять голосов. Еще пять бюллетеней признали недействительными.

Предыдущий глава Воронежа Александр Гусев победил на выборах 8 сентября 2013 года. 25 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил врио главы региона А.Гусева. Обязанности главы Воронежа вместо него стал исполнять первый заместитель главы горадминистрации В.Кстенин.

В.Кстенин родился 12 июня 1975 года в поселке Саулкрасты Рижского района Латвийской ССР. В 1997 году окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "автомобильные дороги и аэродромы". С 1998 года по июль 2008 года работал в ОАО "Воронежнефтепродукт", после чего перешел на государственную службу. С февраля 2016 года занимал должность первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству, с декабря 2017 года - временно исполнял обязанности главы Воронежа.

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