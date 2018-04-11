В петербургском метро запретили гадать и попрошайничать

11.04.18 14:17

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга изменил требования пользования городским метрополитеном; в подземке официально запретили торговать с рук, гадать и заниматься попрошайничеством.

Распоряжение за подписью и.о. председателя комитета по транспорту Елены Осинцевой опубликовано на сайте Смольного.

В метро официально запрещается "приставать к гражданам с целью купли-продажи, обмена, а также "гадания" и "заниматься попрошайничеством". Также Смольный запретил пассажирам метро оставлять багаж и вещи без присмотра.

В документе отмечается, что пассажиры с медицинскими имплантантами могут не проходить через рамки металлодетекторов и выбирать индивидуальный осмотр, однако должны предоставить соответствующую справку.