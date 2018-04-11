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Адвокат врио главы карельского Роспотребнадзора заявил о ее незаконном привлечении к делу о гибели детей на Сямозере

© РИА Новости. услан Кривобок
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Адвокат врио руководителя карельского Роспотребнадзора Людмилы Котович заявил в суде о незаконном привлечении его подзащитной к уголовной ответственности по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году.

"В спорный период времени (в июне 2016 года - ИФ) Котович находилась в отпуске. Роспотребнадзор не может оценивать спасательные жилеты - это не их компетенция. Кроме того, Котович была ознакомлена с должностным регламентом 21 июня 2016 года, то есть после трагедии", - аргументировал свою позицию адвокат Михаил Шогин на заседании суда в среду.

Л.Котович в настоящее время занимает пост врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора. В июне 2016 года она являлась заместителем главы ведомства Анатолия Коваленко. Обоим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

По словам представителя прокуратуры Карелии Ирины Кириллович, в походе на детей надели спасжилеты, которые не подходили им по размеру. На некоторых воспитанниках инструкторам пришлось максимально затянуть ремни жилетов, что сковало их движения в воде.

Обвинения по делу также предъявлены директору ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елене Решетовой, начальнику лагеря Вадиму Виноградову, инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Руководитель и сотрудники лагеря в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238, ст. 125 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности).

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 несовершеннолетних.

Рассмотрение уголовного дела началось в Петрозаводском городском суде 9 апреля. По делу предполагается допросить порядка 400 человек. Планируется, что вызов свидетелей начнется с 23 апреля. Потерпевшими по уголовному делу признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1,5 тыс. человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.

В экспертных учреждениях Москвы, Петербурга и Карелии произведено более 90 судебных экспертиз. Проанализировано более тысячи нормативно-правовых актов, законов и международных актов, которые позволили дать юридическую оценку произошедшему.

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