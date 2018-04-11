В Параде Победы в Москве впервые могут принять участие роботы

11.04.18 14:19

© РИА Новости. Павел Герасимов

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9" могут принять участие в Параде Победы на Красной площади, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Роботы на днях прибыли в Алабино для участия в репетициях", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в параде впервые примут участие истребители пятого поколения Су-57.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что в параде также впервые примут участие боевые машины поддержки танков "Терминатор".

В 2017 году на Параде Победы были впервые продемонстрированы арктические варианты зенитного ракетного комплекс "Тор-М2" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

По словам главкома, всего в параде будет задействовано 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12 тыс. военнослужащих.

Ранее начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) Минобороны РФ генерал-майор Александр Миронов сообщил "Интерфаксу", что испытания робота "Уран-9" завершатся до конца текущего года.

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" разрабатывается АОА "766 УПТК". Робот предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. "Уран-9" способен поражать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и 3 км ночью. На вооружении 12-тонного комплекса стоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы "Шмель-М" и комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами.

Робототехнический комплекс "Уран-6" - тоже разработки "766 УПТК". Комплекс предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Робот активно использовался российскими саперами в Сирии, а также на Северном Кавказе.