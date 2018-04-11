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11.04.18 14:22

Парламент Петербурга предложил поправки в федеральный закон о потребительском займе

© РИА Новости. Игорь Руссак
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании в среду предложило ограничить права кредиторов по отношению к заемщикам и запретить уступать право требования по потребительскому кредиту третьим лицам.

"При заключении договора потребительского кредита кредиторы часто злоупотребляют своими правами, устанавливая неправомерные условия, умаляя право заемщика на отказ от получения потребительского кредита или его досрочный возврат. Часто кредитор без ведома заемщика уступает право требования другому кредитору или необоснованно повышает тарифы на оказание услуг заемщику", - отметил председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок.

Депутаты предлагают запретить прописывать в договоре потребительского кредита возможность изменения тарифа в одностороннем порядке, штрафовать заемщика за отказ от получения кредита и устанавливать комиссию за досрочный возврат потребительского кредита.

Также Заксобрание предлагает запретить уступать право требования по потребительскому кредиту третьим лицам, если должник не дал на это письменное согласие.

Законопроект поддержали 47 депутатов, он был принят за основу.

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