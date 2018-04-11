Семь человек пострадали от взрыва в трюме корабля на судостроительном заводе в Петербурге

11.04.18 14:48

© РИА Новости. Игорь Руссак

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Семь человек получили ожоги после взрыва газовоздушной смеси при покрасочных работах в трюме ремонтируемого корабля на территории судостроительной фирмы "Алмаз" в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по городу в среду.

По данным ведомства, инцидент произошел в 13:40 в цехе судозавода на Петровском проспекте Петербурга.

"При проведении лакокрасочных работ в трюме корабля, находящегося на реставрации, произошла вспышка газовоздушной смеси. Причины устанавливаются. Медики осматривают на месте семь человек с ожогами", - сказал собеседник.

Пострадавшие пока не госпитализированы. После оказания помощи их, возможно, отпустят домой, добавили в МЧС.

Отмечается, что спасатели прибыли на место через восемь минут.