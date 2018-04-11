В результате взрыва на судостроительном заводе есть погибший

11.04.18 15:23

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Один человек погиб, девять пострадало при взрыве газового баллона на ремонтируемом корабле на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Петроградского района Петербурга.

"На 14:30 мск десять пострадавших. Один из них погиб, были очень тяжелые ожоги", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.