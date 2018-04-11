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Правительство надеется, что курорты "Архыз" и "Эльбрус" выйдут на рентабельность к 2025 году

© РИА Новости. Денис Абрамов
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Горнолыжные курорты "Архыз" и "Эльбрус" на Северном Кавказе к 2025 году достигнут эталонных показателей, сообщает пресс-служба правительства.

Материалы, распространенные пресс-службой кабинета министров, приурочены к отчету главы правительства Дмитрий Медведева в Госдуме.

Правительство напоминает, что на Северном Кавказе реализуется масштабный проект развития горнолыжного кластера, в рамках которого курортами первой очереди являются "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус". Вторая очередь - курорты в Ингушетии и Дагестане.

"К 2025 году показатели эталонного курорта достигнут два крупнейших центра - "Архыз" и "Эльбрус". Они выйдут на операционную рентабельность и запланированные показатели турпотока", - отмечается в сообщении.

Облик так называемого эталонного курорта формируется из совокупности параметров. Это туристический поток около 350 тыс. человек, не менее 30 км горнолыжных трасс, не менее четырех горнолыжных подъемников, гостиничные объекты на две-шесть тысяч мест. Эти параметры позволяют курорту быть экономически самодостаточным. Согласно сообщению пресс-службы правительства к 2025 году частные инвестиции в "Архыз" составят 20 млрд рублей, будет создано около 2,7 тыс. рабочих мест, а ежегодный турпоток составит более 680 тыс. человек.

По "Эльбрусу" частные инвестиции составят 8 млрд рублей, турпоток - более 650 тыс. человек, новые рабочие места превысят цифру 1,2 тыс. По "Ведучи" частные инвестиции выйдут на цифру 13 млрд рублей, рабочие места - около 700, ежегодный турпоток - 90 тыс.

Сегодня из трех курортов первой очереди к эталонному наиболее близок "Архыз", отмечает правительство.

Кроме того, в сообщении говорится о проекте создания отечественного центра медицинского туризма в Кавказских Минеральных Водах.

По информации кабинета министров, этот центр медицинского туризма будет основан на лучших достижениях российской курортологии с учетом бальнеологического потенциала региона, будет использовать новейшие медицинские практики международного уровня. "На земельном участке, выбранном в Карачаево-Черкесии проведены землеустроительные работы, завершен конкурс на разработку проектной документации медкластера. Завершение проектирование и начало строительство планируется в 2018 году", - сообщает пресс-служба кабинета.

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