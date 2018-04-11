Роста цен на лекарства для населения не произойдет из-за падения курса рубля

11.04.18 15:58

© РИА Новости. О.Иванов

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Россиянам не стоит опасаться роста цен на импортные лекарства в связи с экономическими санкциями, которые привели в том числе к падению курса рубля, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"Для населения роста цен на лекарства не произойдет. Мы приложим к этому все возможные усилия", - сказала О.Голодец в эфире телеканала "Россия-24".