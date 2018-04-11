Строители моста в Китай заявляют о проблемах с выплатой зарплаты

11.04.18 16:30

© РИА Новости. Руслан Кривобок

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура и Следственный комитет в Еврейской АО начали проверку по обращению работников АО "МостДорСтрой", которые не получают зарплату за строительство моста Нижнеленинское - Тунцзян (КНР), сообщает следственное управление СКР по региону в среду.

"11 апреля в новостной ленте регионального информационного агентства вышло сообщение о невыплате заработной платы строителям трансграничного железнодорожного моста в Ленинском районе области ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, в том числе изымают необходимую документацию, опрашивают работников предприятия.

"По предварительной информации, 128 работникам АО "МостДорСтрой" частично не выплачена заработная плата за январь и февраль 2018 года, а в марте и апреле оплата труда не производилась вообще", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь управление внутренней политики правительства ЕАО сообщает, что администрация Ленинского муниципального района проинформировала правительство области о фактах невыплаты заработной платы работникам одной из подрядных организаций, работающих на строительстве мостового перехода Нижнеленинское - Тунцзян.

"Состоялось рабочее совещание под руководством губернатора области Александра Левинталя. В связи с данным фактом глава региона обратился к прокурору области Заурбеку Джанхотову с просьбой провести проверку и принять меры прокурорского реагирования", - отмечает управление.

Сообщается также, что дано поручение подготовить письмо на имя подрядчика АО "СК "МОСТ", в холдинговую группу которого входит компания-должник, с рекомендацией принять меры по урегулированию ситуации.

Железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян строится в ЕАО уже несколько лет. Длина перехода 2,2 км, из которых 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на два пути с колеей российского и китайского стандартов. Как ожидается, он станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока.