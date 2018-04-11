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11.04.18 16:38

Ряд участков дорог в Алтайском крае подтоплен паводком

© РИА Новости. Виталий Аньков
11 апреля. Interfax-Russia.ru - В Алтайском крае из-за активного снеготаяния произошло подтопление участков автодорог сразу в нескольких районах, в результате чего их пришлось перекрыть, сообщает в среду пресс-центр правительства региона.

"Из-за активного таяния снега произошло подтопление участка дороги на подъезде к поселку Заозерный. Принято решение закрыть дорогу для всех видов транспорта. Специалисты приступили к восстановлению проезжей части. В Топчихинском районе от стихии пострадали три участка. Резкий подъем уровня воды и выход из берегов реки Алей привели к размывам и подтоплению полотна автодороги от села Топчиха до поселка Нагорный", - говорится в сообщении.

На трассе до села Песчаное из-за сильного напора талых вод разрушены водопропускная труба и земельное полотно. Дорожники уже приступили к ремонтно-восстановительным работам.

Также специалисты восстанавливают проезжую часть на автомобильной дороге до села Фунтики, где размыв грунта привел к обрушению асфальта и образованию глубокого провала.

В Завьяловском районе из-за перелива паводковых вод через дорогу от Ребрихи до Благовещенки закрыли два участка. Здесь также ведут восстановительные работы.

"После прохождения паводка первой волны восстановлено транспортное сообщение на участках автомобильных дорог протяженностью более 52 километров. Выполнены первоочередные аварийно-восстановительные мероприятия на 25 мостах. Израсходовано более 30 тысяч тонн каменных материалов", - подчеркивается в пресс-релизе.

Всего на дорогах региона восстановительные работы ведут около 200 человек и 150 единиц техники.

24 марта в связи с ухудшением паводковой ситуации в Алтайском крае был введен режим повышенной готовности, 27 марта - режим ЧС.

Следственные органы зарегистрировали два сообщения о гибели людей в зоне подтопления.

Ситуация была стабилизирована благодаря пришедшим в регион заморозкам и метелям. Однако накануне из-за резкого потепления произошли новые подтопления. По последним данным, в крае подтоплено 306 приусадебных участков, в том числе четыре жилых дома, в 15 населенных пунктах.

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