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11.04.18 16:51
По факту взрыва на петербургском судозаводе возбуждено уголовное дело
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Уголовное возбуждено по факту взрыва на территории судостроительного завода "Алмаз" в Петербурге, сообщает официальный Telegram-канал СК РФ в среду.
"По факту взрыва на судостроительном заводе "Алмаз" возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сегодня около 13.20 в процессе строительства корабля во время производства работ в дизельно-генераторном отсеке произошёл взрыв газа. В результате 1 человек погиб, 10 пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В то же время, по данным городского ГУ МЧС, в результате происшествия на судозаводе в Петербурге один человек погиб и 11 пострадали. Инцидент произошел в цехе судозавода на Петровском проспекте, 26 в Петроградском районе Петербурга при проведении лакокрасочных работ в трюме ремонтируемого корабля.
В структуре ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента, но затруднились сообщить, на каком именно корабле он произошел. "Информация об инциденте поступала. Сейчас идет выяснение его обстоятельств", - сказал собеседник.
Мм тб
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