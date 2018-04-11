По факту взрыва на петербургском судозаводе возбуждено уголовное дело

11.04.18 16:51

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Уголовное возбуждено по факту взрыва на территории судостроительного завода "Алмаз" в Петербурге, сообщает официальный Telegram-канал СК РФ в среду.

"По факту взрыва на судостроительном заводе "Алмаз" возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сегодня около 13.20 в процессе строительства корабля во время производства работ в дизельно-генераторном отсеке произошёл взрыв газа. В результате 1 человек погиб, 10 пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В то же время, по данным городского ГУ МЧС, в результате происшествия на судозаводе в Петербурге один человек погиб и 11 пострадали. Инцидент произошел в цехе судозавода на Петровском проспекте, 26 в Петроградском районе Петербурга при проведении лакокрасочных работ в трюме ремонтируемого корабля.

В структуре ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента, но затруднились сообщить, на каком именно корабле он произошел. "Информация об инциденте поступала. Сейчас идет выяснение его обстоятельств", - сказал собеседник.

Мм тб