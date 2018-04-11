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11.04.18 17:04
Экс-депутат Брянской областной думы приговорен к 4 годам колонии за мошенничество
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Экс-депутат Брянской областной думы Игорь Пантелеев признан виновным в мошенничестве и приговорен к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
По данным следствия, в 2013-2015 годах депутат под различными предлогами похитил у пяти жителей Брянска более 12 млн рублей.
В частности, за обещание организовать совместный бизнес-проект, связанный с приобретением и последующей продажей земельного участка, он присвоил 7 млн рублей, за обещание помощи в приобретении двух тракторов и грузовика по цене ниже рыночной - 2,8 млн рублей. За содействие в трудоустройстве в один из региональных департаментов И. Пантелеев получил 1 млн рублей, а за создание и продвижение совместного бизнес-проекта по добыче песка - 1,3 млн рублей.
Как уточняет пресс-служба областной прокуратуры, экс-депутат признан виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).
Нс юд
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