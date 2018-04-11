Российская военная полиция с 12 апреля будет следить за порядком в городе Дума

11.04.18 17:27

© РИА Новости. Николай Хижняк

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Военная полиция с четверга, 12 апреля, вводится в сирийский город Дума для поддержания порядка, заявили в российском Генштабе.

"С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в городе Дума (Восточная Гута) вводятся подразделения российской военной полиции", - завил на брифинге в среду первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

По его словам, в настоящее время жителям Восточной Гуты оказывается необходимая гуманитарная помощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.

"Сирийским правительством развернута масштабная работа по восстановлению в Восточной Гуте гражданской инфраструктуры", - сказал В.Познихир.