Москву ждёт устойчивое развитие, несмотря на внешние факторы - Собянин

11.04.18 17:45

© РИА Новости. Илья Питалев

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Москва продолжит своё устойчивое развитие, несмотря ни на какие внешние факторы, рассчитывает мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Я надеюсь, что с каждым годом Москва будет более устойчивым и самодостаточным городом с точки зрения развития, несмотря ни на какие внешние факторы", - сказал С.Собянин в ходе Апрельской научной конференции в Высшей школе экономики в среду.

По его словам, за последние годы Москва уже стала более устойчивой. "Если мы со страхом переживали кризис 2008-2009 годов, то кризис 2014-2016 годов прошёл значительно легче. Экономика стала более диверсифицированной, менее зависимой от нефтегазового сектора. Поэтому многое, что воспринимали трагедией, сегодня переживается относительно легче, чем было", - сказал мэр.

Он отметил, что в своём развитии Москва не должна не терять ни дня, максимально реализовывать свой потенциал, и "быть готовой к любым вызовам".

"Если ты сегодня не реализовал проекты и не создал заделы, то и через 10 лет ничего не получится", - сказал С.Собянин.

Он напомнил, что в Москве приняты трехлетний бюджет и Адресная инвестиционная программа, по которым уже сейчас можно "безо всяких фантазий" сказать, сколько в городе будет построено станций метро, какие дороги, представить, какое развитие получат образование и здравоохранение.