|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.04.18 17:45
Москву ждёт устойчивое развитие, несмотря на внешние факторы - Собянин
"Я надеюсь, что с каждым годом Москва будет более устойчивым и самодостаточным городом с точки зрения развития, несмотря ни на какие внешние факторы", - сказал С.Собянин в ходе Апрельской научной конференции в Высшей школе экономики в среду.
По его словам, за последние годы Москва уже стала более устойчивой. "Если мы со страхом переживали кризис 2008-2009 годов, то кризис 2014-2016 годов прошёл значительно легче. Экономика стала более диверсифицированной, менее зависимой от нефтегазового сектора. Поэтому многое, что воспринимали трагедией, сегодня переживается относительно легче, чем было", - сказал мэр.
Он отметил, что в своём развитии Москва не должна не терять ни дня, максимально реализовывать свой потенциал, и "быть готовой к любым вызовам".
"Если ты сегодня не реализовал проекты и не создал заделы, то и через 10 лет ничего не получится", - сказал С.Собянин.
Он напомнил, что в Москве приняты трехлетний бюджет и Адресная инвестиционная программа, по которым уже сейчас можно "безо всяких фантазий" сказать, сколько в городе будет построено станций метро, какие дороги, представить, какое развитие получат образование и здравоохранение.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket