РФ по-прежнему выступает за укрепление безопасности и соблюдение международных обязательств - Путин

11.04.18 17:58

© РИА Новости. Сергей Гунеев

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстановка в мире становится все хаотичней, и выразил надежду, что здравый смысл все же возобладает.

"Действительно положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной", - сказал В.Путин на церемонии вручения ему верительных грамот послами иностранных государств.

"Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл, в конце концов, возобладает и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой", - отметил президент.

Он также отметил, что страна продолжит выступать за укрепление глобальной, региональной безопасности и стабильности, будет и далее соблюдать свои международные обязательства.

"Россия и впредь будет последовательно выступать за укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности, и далее неукоснительно в полной мере соблюдать свои международные обязательства, выстраивать взаимодействие с партнерами на конструктивной, уважительной основе, руководствуясь международными правовыми нормами и уставом ООН", - заявил он в среду на церемонии вручении ему доверительных грамот послами иностранных государств.

В.Путин добавил, что Россия будет "продвигать мировую, положительную, устремленную в будущее повестку дня, работать в целях обеспечения устойчивого развития, благополучия и процветания человечества".