Начальника пожарного караула в Кемерово обвиняют в халатности при тушении пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

11.04.18 18:19

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Начальнику пожарного караула, тушившего пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", предъявлено обвинение в халатности, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 федерального государственного казенного учреждения "1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Сергею Генину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения",- сказала С. Петренко.

По версии следствия, 25 марта прибыв к торговому центру "Зимняя вишня", С.Генин, как командир пожарного звена, совместно с двумя подчиненными Антоном Бридовым и Александром Малышенко вошли в здание через западный вход. От очевидца происходившего обвиняемый получил информацию о нахождении на 4 этаже в кинозале № 2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш как кратчайший путь к указанному кинозалу.

"Генин проигнорировал эти сведения и не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части торгового центра. Бридов и Малышенко в соответствии с действующими нормативными актами выполняли указания своего командира, следуя за ним. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на 4-й этаж. В результате ими было упущено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей. В результате халатных действий Генина, как полагает следствие, погибли не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на 4-м этаже в кинозале № 2 ТРЦ "Зимняя вишня"",- подчеркнула представитель следствия.