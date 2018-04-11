Массовая застройка вдали от старых границ Москвы могла бы привести к транспортным и экологическим проблемам - Собянин

11.04.18 18:15

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11 апреля. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин против массового жилищного строительства на присоединённых территориях вдалеке от МКАД.

"Я принципиально считаю, нам нельзя уходить с массовым строительством далеко от МКАД. Город расползается, коммуникации удлиняются, эффективность от такого города снижается", - сказал С.Собянин в ходе Апрельской научной конференции в Высшей школе экономики в среду.

Кроме того, по его словам, массовая застройка вдалеке от старых границ Москвы могла бы привести к транспортным и экологическим проблемам.

С.Собянин также отметил, что резкое падение цен на жильё в Москве привело бы к массовому притоку населения из других регионов.

"Я боюсь, Москва сгенерировала бы такой приток людей, с которым бы не справилась. Стоимость жилья, дефицит сдерживают эти потоки", - сказал мэр.