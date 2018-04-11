Выдуманные предлоги не могут использоваться для силовых действий - Песков

11.04.18 18:18

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Москва убеждена, что выдуманный предлог якобы использования химического оружия в сирийской Думе не может быть поводом для силовых действий, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Также по-прежнему убеждены, что предлог по использованию химического оружия в Думе является выдуманным. И не может использоваться в качестве предлога доя каких-то силовых действий", - сказал Д.Песков.

"Еще раз повторяю, мы бы не хотели быть участниками твиттер-дипломатии", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп в среду посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии. "Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они (ракеты - ИФ) на подходе: хорошие, новые и "умные"!" - написал он в Твиттере. Также он раскритиковал Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада.