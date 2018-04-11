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Посольство РФ в Британии сомневается в подлинности обращения Юлии Скрипаль

© РИА Новости. Артур Александров
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии разместило в ночь на четверг на своем сайте заявление, в котором выражены сомнения в том, что сообщение, опубликованное в среду Скотланд-Ярдом от имени Юлии Скрипаль, действительно исходит от нее.

"С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотленд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем - правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация Лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов. Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром - консулами, журналистами, родственниками", - отмечает посольство РФ в Великобритании.

Посольство РФ отмечает, что удивляет тезис о "доступе к друзьям и семье", когда никто из цитируемых в российской и британской прессе друзей и родственников Скрипалей таких контактов не подтверждает.

"Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней Елена Яковлевна Скрипаль (мать Сергея Викторовича и бабушка Юлии), у пострадавших в Солсбери нет. Возникает вопрос: с какой семьей общается Юлия?" - говорится в заявлении посольства.

Посольство отмечает, что обращает на себя внимание и противоречие между содержанием телефонного разговора Виктории и Юлии, в котором последняя утверждает, что у них с Сергеем Викторовичем "все хорошо", и приведенными в заявлении словами о состоянии здоровья отца и дочери. Особенно изумляет, что тезис "никто не говорит от моего имени" содержится в заявлении, которое не зачитывается, к примеру, на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотленд-Ярда, говорится в документе.

"Иными словами, опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы", - подчеркивает посольство РФ.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещениею химоружия.

Эксперты ОЗХО 21 марта начали исследование проб вещества, которое использовалось при нападении на Скрипалей после того, как с просьбой о техническом содействии в организацию обратились власти Великобритании.

ОЗХО проводила изучение проб в четырех лабораториях в Гааге. Две из них занимались медико-биологическими данными, еще две - пробами, взятыми из окружающей среды, сообщил гендиректор организации Ахмет Узюмджю. Собиравшие пробы эксперты ОЗХО, отметчал А.Узюмджю, действовали независимо и не были задействованы в национальном расследовании, проводимом британскими властями. Кроме того, он заверил, что "ни одна из стран-участниц (ОЗХО - ИФ) не была задействована в проводимых секретариатом ОЗХО технических работах".

По словам А.Узюмджю, целью исследования стало определение того, что именно было использовано, у организации нет мандата на определение виновных в отравлении Скрипалей.

Доклад ОЗХО в дальнейшем будет передан Лондону. В соответствии с действующими в организации правилами, доступ других сторон к докладу возможен только при согласии на это британской стороны. При этом А.Узюмджю подчеркнул, что Лондон по данному вопросу выступает за обеспечение максимальной транспарентности.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила 5 апреля на заседании СБ ООН, что Лондон будет готов поделиться результатами проводимого ОЗХО анализа проб.

Между тем в России ожидали от экспертов официального, фактологического заключения о химсоставе проб при соблюдении процедуры последовательности сбора и обеспечения сохранности вещественных доказательств. В РФ полагали, что после доклада ОЗХО встанут вопросы, как это вещество оказалось в Великобритании, и как было применено. В Москве также настаивали на том, что Россия должна быть непосредственной участницей расследования, и ей должны быть переданы образцы, отобранные в Англии.

РФ направила свои вопросы по расследованию отравления Скрипалей техническому секретариату ОЗХО, но ответов на них не получила.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не может заранее согласиться с результатами расследования отравления Скрипалей, хотя и допускает, что пробы вещества, которое воздействовало на них, были взяты ОЗХО с соблюдением необходимых процедур.

"Нас заверяют, что пробы были взяты (ОЗХО) с соблюдением всех необходимых процедур, что эти пробы по пути в сертифицированные лаборатории не подвергались никакому воздействию. Мы верим в это", - сказал С.Лавров.

Однако, по его словам, Москва "не может заранее поддерживать результаты расследования, в котором она не участвует, и которое держится в секрете".

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