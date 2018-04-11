Доступным жильем можно удержать молодежь на Дальнем Востоке, считает сахалинский губернатор

12.04.18 08:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Для прекращения оттока молодежи с Дальнего Востока необходимы беспрецедентные меры поддержки государства по доступности приобретения жилья, считает губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"Главный вопрос - жилье. Необходима беспрецедентная политика на Дальнем Востоке, чтобы жилье для молодежи стало доступным", - заявил он в четверг на Медиафоруме в Южно-Сахалинске.

На примере Сахалинской области О.Кожемяко отметил, что рабочие места для молодежи в регионе есть в достаточном количестве, активно создается социальная инфраструктура (школы, больницы, детсады, спортивные комплексы). Строится большое количество арендного жилья, предоставляется большой пакет соцподдержки (выплата "подъемных" для медработников и учителей, льготная ипотека для молодых семей, региональный материнский капитал, соцвыплаты при рождении детей и другие меры поддержки).