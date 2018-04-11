Более 500 человек собрались на медиафорум российских островов в Южно-Сахалинске

12.04.18 08:50

© РИА Новости. Алексей Куденко

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Международный медиафорум российских островов в четверг начинает свою работу в Южно-Сахалинске, его участниками станут более 500 человек, сообщают организаторы.

Программа мероприятия включает более 35 секций для специалистов медиаотрасли и PR, руководителей бизнеса, будущих журналистов и студентов.

"В течение двух дней представители медиасообщества, сотрудники СМИ и PR, блогеры и предприниматели обсудят актуальные вопросы развития отрасли и новых трендов в маркетинге и SMM", - говорится в сообщении.

Участников и гостей форума ожидает насыщенная программа по блокам "спортивная журналистика", "молодежный блок", "пресс-службы и бизнес" и "бизнес-блок".

За дни работы спикеры мероприятия дадут мастер-классы, проведут обучающие семинары и встречи, примут участие в профессиональных дискуссиях

В числе ключевых спикеров: председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, тележурналист "Первого канала" Антон Верницкий, советский и российский журналист телеканала Russia Today Александр Гурнов, заместитель регионального директора "Интерфакса" Вячеслав Зенькович, главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля, управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина и другие.

На форуме будет дан старт образовательному проекту "Медиашкола "Дальневосточный репортер". Заявки на обучение в ней поступали из всех регионов Дальнего Востока.

Организаторы мероприятия - правительство Сахалинской области, СахГУ при поддержке Союза журналистов России.

Как отмечают организаторы, мероприятие направлено на расширение взаимодействия между СМИ, властью и бизнесом.