Хабаровский край скорбит по погибшим в крушении вертолета Ми-8

12.04.18 08:58

© РИА Новости. Александр Кряжев

12 апреля. Interfax-Russia.ru - В Хабаровском крае 12 апреля объявлен днем траура в связи с крушением вертолета Ми-8 и гибелью шести человек.

Вертолет упал в минувшую среду около 11:30 по местному времени в Хабаровске на территории мачтового поля одного из предприятий связи во время учебно-тренировочного полета. При падении воздушное судно разрушилось и загорелось.

На борту находились шесть человек, все они погибли - проверяющий Алексей Штанько, три командира воздушных судов - Антон Ермаков, Дмитрий Макаров и Виктор Посохов, член экипажа вертолета - второй пилот Игорь Ульянов и бортмеханик Юрий Борода.

В четверг в городе также проходит процедура опознания тел погибших. Власти Хабаровского края приняли решение оказать материальную помощь семьям погибших по 1 млн рублей, помощь также окажут администрация города Хабаровска и авиакомпания "Восток", которой принадлежал вертолет.

Как ожидается, 12 апреля в Хабаровск прилетят представители МАК для расследования причин крушения. По данному факту Хабаровским следственным отделом на транспорте Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствие рассматривает три версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.