Специалисты МАК прибыли в Хабаровск для расследования причин крушения вертолета Ми-8

12.04.18 09:26

фото пресс-службы МЧС

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Двое специалистов межгосударственного авиационного комитета прилетели в Хабаровск для расследования причин крушения вертолета Ми-8, сообщили в следственных органах.

Специалисты МАК совместно со следователями Дальневосточного Следственного управления на транспорте проведут осмотр места крушения вертолета. А также начнут работу с "черными ящиками".

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" разбился в среду в районе улиц Антенная - Хирургическая в Хабаровске. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает три версии крушения: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования.

На месте крушения были обнаружена два бортовых самописца. Их изъяли следователи.