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12.04.18 09:32
Количество подтопленных паводком приусадебных участков в Алтайском крае выросло почти до 500
"Остаются подтопленными 14 частных жилых домов и 476 приусадебных участков в 36 населенных пунктах Краснощековского, Бийского, Целинного, Чарышского, Смоленского, Алтайского, Усть-Калманского, Первомайского и Советского районов", - сказали в ведомстве.
При этом еще накануне в крае были подтоплены только 306 приусадебных участков, в том числе четыре жилых дома.
К ликвидации последствий паводка привлечены 1 тыс. 432 человека и более 500 единиц техники.
24 марта в связи с ухудшением паводковой ситуации в Алтайском крае был введен режим повышенной готовности, 27 марта - режим ЧС.
Следственные органы зарегистрировали два сообщения о гибели людей в зоне подтопления.
Ситуация была стабилизирована благодаря пришедшим в регион заморозкам и метелям. Однако 9 апреля из-за резкого потепления произошли новые подтопления.
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