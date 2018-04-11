Количество подтопленных паводком приусадебных участков в Алтайском крае выросло почти до 500

12.04.18 09:32

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 35 населенных пунктов Алтайского края подтоплены паводковыми водами, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону.

"Остаются подтопленными 14 частных жилых домов и 476 приусадебных участков в 36 населенных пунктах Краснощековского, Бийского, Целинного, Чарышского, Смоленского, Алтайского, Усть-Калманского, Первомайского и Советского районов", - сказали в ведомстве.

При этом еще накануне в крае были подтоплены только 306 приусадебных участков, в том числе четыре жилых дома.

К ликвидации последствий паводка привлечены 1 тыс. 432 человека и более 500 единиц техники.

24 марта в связи с ухудшением паводковой ситуации в Алтайском крае был введен режим повышенной готовности, 27 марта - режим ЧС.

Следственные органы зарегистрировали два сообщения о гибели людей в зоне подтопления.

Ситуация была стабилизирована благодаря пришедшим в регион заморозкам и метелям. Однако 9 апреля из-за резкого потепления произошли новые подтопления.