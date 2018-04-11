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12.04.18 09:43

Алтайские экспортеры и аграрии укрепят свою экономику на фоне американских санкций

© РИА Новости. Константин Чалабов
12 апреля. Interfax-Russia.ru -Алтайские аграрии и компании-экспортеры укрепят экономику своих производств на фоне роста курса доллара к рублю после ввода очередных санкций США, сообщил первый зампред правительства Алтайского края Александр Лукьянов журналистам в четверг.

Ожидается, в первую очередь, рост закупочных цен на зерно на внутреннем рынке региона. Хотя сегодня, по словам зампреда, средние закупочные цены на зерно пока остаются низкими. Так, пшеница III класса закупается мукомолами по 6,7 тыс. - 7 тыс. рублей за тонну.

"Это касается (ожидаемый рост цен - ИФ) не только зерна. У нас сегодня очень интенсивно идет экспорт растительных масел в Китай. И это производство работает на грани рентабельности. Поэтому сегодня незначительное колебание в сторону увеличения доллара - и сразу экономика этих предприятий заработает лучше", - сказал А.Лукьянов.

В Сибири действует агропромышленный холдинг "Юг Сибири", который объединяет три сибирских маслоэкстракционных завода, два из которых работают в Алтайском крае и один - в Омской области. Агрохолдинг является крупнейшим за Уралом переработчиком масличных культур. Он экспортирует свою продукцию в Китай, страны ЕС, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Афганистан, Таджикистан, Белоруссию, Монголию и Туркменистан. А.Лукьянов отметил, что ранее санкции в отношении России "пошли на руку" предприятиям сельхозтехники в Алтайском крае. И производство в этой отрасли выросло, по его словам, в несколько раз.

Руководитель регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина подтвердила, что пищепром рассчитывает на рост производства после укрепления доллара к рублю, так как покупатели мирового рынка заинтересованы покупать продукцию по более низким ценам.

Курс рубля к мировым валютам начал снижаться в понедельник на фоне санкций, введенных США против крупных российских компаний. Официальный курс доллара на четверг, 12 апреля, составляет 79,28 рубля, евро - 64,06 рубля.

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