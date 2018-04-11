Медведи стали пробуждаться от зимней спячки в Томской области

12.04.18 09:52

© РИА Новости. Дмитрий Третьяков

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Повышение температуры воздуха в Томской области привело к пробуждению медведей от зимней спячки, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" заместитель начальника регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства Константин Осадчий.

"Медведи начали просыпаться, но пока к населенным пунктам они приближаться не будут, так как накопленный жир позволит им продержаться еще 10-15 дней. После этого они начнут активно искать пропитание и, возможно, выходить к мусорным свалкам около населенных пунктов", - сказал К.Осадчий.

По его словам, в этот период медведи не отличаются агрессивным поведением.

"Но тут есть исключение - медведицы с медвежатами. Если встретить такое семейство, то тут в любом случае будет агрессия. Поэтому делать в лесу сейчас нечего. Сейчас в лесах могут быть только браконьеры или работники нефтегазового комплекса, которые знают, что медведь начал просыпаться и надо быть начеку", - подчеркнул К.Осадчий.

Он отметил, что примерно через две недели в тайге появится первая черемша (семейство луковых - ИФ), которая является первой пищей медведя после выхода из спячки.

"В связи с этим всем жителям региона, собирающим черемшу в лесу, необходимо помнить, что, собираясь на промысел, есть высокая вероятность встретить медведя, степень агрессии которого зависит от чувства голода", - пояснил К.Осадчий.

Он добавил, что по последним данным в Томской области обитают 9,2 тыс. медведей.