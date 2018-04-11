Более 110 площадок будет участвовать в акции "Ночи музеев" в Екатеринбурге

12.04.18 10:00

© РИА Новости. Владимир Астапкович

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Акция "Ночь музеев" состоится 19 мая в Екатеринбурге, сообщается на официальном сайте администрации города.

Участниками проекта станут более 110 музеев, галерей и выставочных залов.

"Главной темой грядущего события в этот раз станет юбилей города", - говорится в сообщении.

Также, программы площадок будут посвящены предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года.

Детская программа будет проходить с 11:00 до 18:00 часов. Основная часть стартует в 19:00 и продлится до 2:00 часов.

Отмечается, что информационный центр у водонапорной башни и памятника основателям города откроется 18 мая и будет работать два дня.