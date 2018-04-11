Состояние пути, где тестируются вагоны с повышенной грузоподъемностью, "стабильное"

12.04.18 10:11

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Состояние пути на уральском участке, где тестируются вагоны с повышенной грузоподъемностью (27 тонн на ось), в 2017 году улучшилось, количество километров с оценкой "неудовлетворительно" сократилось, пишет корпоративное издание ОАО "РЖД" со ссылкой на филиал монополии - Свердловскую железную дорогу (СвЖД).

"В настоящее время объекты инфраструктуры ведут себя стабильно, включая искусственные сооружения - мосты и трубы. Появление новых или развитие существующих расстройств не зафиксировано", - заявил газете замглавы дорожного конструкторско-технологического бюро СвЖД Алексей Заровняев. Всего в 2017 г. по результатам контрольных проходов путеизмерительных средств диагностики число неисправностей всех степеней сократилось на 27,4%.

Издание напоминает, что мониторинг состояния инфраструктуры и отработка технологий содержания пути при эксплуатации поездов из вагонов с повышенной нагрузкой на ось на Свердловской железной дороге идет с июня 2017 г. на участке Качканар-Смычка. Тестируются вагоны с тележкой модели "18-6863", которые выпускает "Объединенная вагонная копания" (ОВК). Программу исследований готовили АО "ВНИИЖТ" в сотрудничестве с РЖД, ОВК, АО "ВНИКТИ", НИИ мостов. На СвЖД создана рабочая группа, в состав которой входят ее руководители, сотрудники научно-испытательных центров.

"Испытания проводятся в четыре этапа. В ходе каждого предусмотрено три направления - по путевой инфраструктуре, в тяговом и вагонном хозяйствах. В ходе поездок определяется воздействие на путь от поездов из вагонов 27 тс, отрабатываются технологии его содержания, обслуживания полувагонов, оцениваются факторы, влияющие на режимы движения и расход электроэнергии", - отмечает газета.

По информации ВНИИЖТ, первый завершен летом "с положительными результатами". "Установлено, что у новых вагонов улучшенные аэродинамические характеристики. Это сокращает затраты ресурсов на тягу поездов: грузовой поезд массой 6,9 тыс. тонн из 65 полувагонов с нагрузкой 27 тс расходует меньше энергии, чем поезд массой 6 тыс. тонн из вагонов 23,5 тс. Расходы на содержание пути оказались выше примерно на 20% на вагон, но за счет большей надежности вагонов общее сокращение затрат составляет 45 тыс. руб. на вагон в год", - пишет издание.

В дальнейшем было организовано движение двух поездов из 36 полувагонов с осевой нагрузкой 27 тс, груженных щебнем, по разработанному графику. "Этап начался в декабре 2017 г. и завершится 1 мая", - сообщил А.Заровняев. По его словам, в марте проведена оценка технического состояния колесных пар и тормозных систем вагонов. В марте-апреле идут испытания воздействию на путь и земляное полотно.

"Тестовые испытания четвертого этапа начнутся в мае и будут продолжены до 1 ноября. За это время предстоит определить затраты владельца инфраструктуры на участках обращения этих вагонов. Также нужно скорректировать нормативную базу в части устройства, эксплуатации, обслуживания, диагностики путевой инфраструктуры и подвижного состава для (такого движения - ИФ)", - отмечает издание.

"Итогом работы должна стать оценка экономической и технологической эффективности, а также степени воздействия на инфраструктуру вагонов с нагрузкой 27 тонн на ось. Исходя из этого, будет принято решение о возможности их обращения на сети. Развитие тяжеловесных технологий позволит обеспечить вывоз прогнозируемого объема грузов и добиться снижения удельных затрат на перевозку тонны груза, уменьшить транспортную составляющую в конечной цене продукции", - сказал А.Заровняев.