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12.04.18 10:20
Автоледи сбила двух детей на "зебре" в Башкирии и скрылась с места ДТП
По данным ведомства, накануне днем на улице Ленина 29-летняя местная жительница за рулем легкового автомобиля сбила двух детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате аварии две девочки, учащиеся второго класса одной из местных школ, получили травмы", - говорится в сообщении.
Женщина-водитель с места происшествия скрылась, однако позже была задержана. В отношении нее составлен административный протокол по ст.12.27 ч.2 КоАП РФ за оставление места ДТП. Ей грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.
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