Порядка 500 фрагментов тел найдены на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

12.04.18 10:29

© РИА Новости. МЧС РФ

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Еще 500 фрагментов тел погибших найдены на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Найдены еще порядка 500 фрагментов тел. Они отправлены на экспертизу", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поисковая операция может продлиться еще несколько дней. "Возможно, поиски на месте крушения продлятся до конца недели", - сказал источник.

10 апреля официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что "в связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники Главного управления криминалистики СК России и специалисты МЧС". "В установленном порядке продолжается проведение судебных экспертиз",- отметила она.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск (Оренбургская область), разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля 2018 года. Погиб 71 человек.