Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы задержан в Саратовской области

12.04.18 10:34

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве двенадцатилетней девочки в городе Красноармейске Саратовской области, сообщается на сайте регионального УМВД со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Задержанный - ранее судимый мужчина 1992 года рождения.

По словам И.Волк, 8 апреля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, а затем убил ребенка и спрятал тело в овраге.

После задержания он дал признательные показания.

На сайте СКР сообщается, что подозреваемый несколько раз ударил девочку ножом в шею, а затем спрятал тело в овраге, подтопленном талыми водами, прикрыв сухими ветками и автомобильной покрышкой.

"Согласно экспертному заключению, смерть ребенка наступила в результате массивной кровопотери", - говорится в сообщении.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что девочка пропала 8 апреля вечером: она ушла из дома к бабушке и не вернулась. Поисками ребенка занимались волонтеры отряда "Лиза Алерт".

10 апреля тело школьницы было обнаружено в водоеме в районе кирпичного завода.

По данному факту возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).