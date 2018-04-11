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12.04.18 10:45
Суд Башкирии ввел наблюдение на предприятии по производству индейки
Инициатором банкротства птицекомплекса, как сообщалось ранее, выступает башкирская межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам, подавшая в суд соответствующее заявление в ноябре 2017 года.
Ведомство намерено взыскать с предприятия 211,934 млн рублей, в том числе 65,136 млн рублей взносов на обязательное пенсионное страхование, 146,797 млн рублей налогов, пеней и штрафов.
Временным управляющим утвержден представитель "Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Содействие" Дмитрий Молин.
Судебное заседание по отчету временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения назначено на 7 июня 2018 года.
Ранее со ссылкой на вице-премьера республиканского правительства Ильшата Фазрахманова сообщалось, что право управления ООО "Башкирский птицеводческий комплекс им.Гафури" может получить Россельхозбанк (РСХБ), заявивший о намерении вступить в дело о банкротстве птицекомплекса в конце февраля 2018 года. Сумма исковых требований банка к должнику превышает 513,011 млн рублей.
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