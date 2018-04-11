Российским туристам советуют отказаться от поездок на Ближний Восток из-за твитов Трампа

12.04.18 10:53

© РИА Новости. Владимир Федоренко

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал туристов отказаться от поездок на Ближний Восток из-за угроз США совершить атаку на Сирию.

"Мы призываем всех туристов отказаться от поездок на Ближний Восток. Нечего делать ни в Израиле, ни в Иордании, ни в Египте, ни в Турции, ни в других странах", - сказал М.Дегтярев журналистам в четверг.

"Ваша жизнь и здоровье сегодня - я обращаюсь к туристам, которые сегодня туда собрались - зависят от одного человека, который сидит в Вашингтоне и не может в Твиттере понять, наносить удар по сирийским объектам или нет", - пояснил М.Дегтярев.

По его мнению, это очень большие риски для туристов, которые направляются в страны этого региона.

Он призвал отдыхать в безопасности на территории России.

Ситуация вокруг Сирии обострилась после заявления Запада об ответственности сирийской армии за атаку химическим оружием в городе Дума в Восточной Гуте. Власти Сирии и Минобороны РФ эти обвинения опровергли. США заявили о возможности нанесении удара по Сирии.

11 апреля президент США Дональд Трамп посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии. "Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они (ракеты - ИФ) на подходе: хорошие, новые и "умные"!" - написал он в Твиттере. Также он раскритиковал Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада. "Вам не следует быть партнерами зверя, который при помощи газа убивает собственных людей и наслаждается этим", - подчеркнул Д.Трамп.

Между тем Д.Трамп меньше чем через час после потрясшего российский рынок высказывания про ракетные удары по Сирии со словами "Get ready Russia", опубликовал гораздо более миролюбивый твит.

"Наши взаимоотношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая период холодной войны. Оснований для этого нет. Россия нуждается в нашей помощи для ее экономики, это было бы очень легко сделать, а мы нуждаемся в совместной работе всех народов", - написал Д.Трамп.

Твит заканчивается вопросом. "Остановим гонку вооружений?", - обратился Трамп к читателям своего микроблога.

12 апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии и продолжает рассматривать ряд вариантов ответа на возможную химатаку в сирийской Думе. "У нас есть несколько вариантов, и все эти варианты все еще находятся на столе. Окончательного решения принято не было. Мы продолжаем рассматривать каждый из них", - сказала она журналистам, комментируя твит президента США.

На уточняющий вопрос журналиста о том, "готов ли Белый дом к возможности прямого военного столкновения с Россией?", С.Сандерс ответила: "Еще раз, все варианты рассматриваются". Кроме того, пресс-секретарь, отвечая на вопрос, может ли еще быть задействована дипломатия в этом вопросе, сказала: "Возможно. Но есть много других вариантов, которые также рассматриваются".