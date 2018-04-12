Роскомнадзор попросит о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска

12.04.18 11:15

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор попросил немедленно исполнить судебное решение в случае удовлетворения искового заявления об ограничении доступа к Telegram в России.

"Данное судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления", - сказала представитель Роскомнадзора в четверг на досудебной беседе по иску об ограничении доступа к Telegram.

Со своей стороны судья Юлия Смолина, оставила разрешение указанного ходатайства до стадии вынесения решения по существу дела.

Вместе с тем судья удовлетворила ходатайство Роскомнадзора о привлечении к делу в качестве третьего лица Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.