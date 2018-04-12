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12.04.18 16:34
Самолет Як-130 потерпел аварию в Воронежской области, летчик-инструктор и курсант катапультировались
"12 апреля 2018 года около 9:40 в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск (Воронежская область)", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН".
Летчик-инструктор и курсант благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом, говорится в сообщении.
"Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы регионального департамента здравоохранения, летчики получили легкие травмы.
"На месте им оперативно оказали помощь бригады скорой Грибановской и Борисоглебской районных больниц, после чего военнослужащих доставили в воинскую часть города Борисоглебска", - говорится в сообщении.
Для выяснения причин и обстоятельств происшествия была создана специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил (ВС) РФ.
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