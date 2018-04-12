Самолет Як-130 потерпел аварию в Воронежской области, летчик-инструктор и курсант катапультировались

12.04.18 16:34

© РИА Новости. Владимир Астапкович

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Самолет Як-130 потерпел аварию в городе Борисоглебск в Воронежской области, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"12 апреля 2018 года около 9:40 в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск (Воронежская область)", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Летчик-инструктор и курсант благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом, говорится в сообщении.

"Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального департамента здравоохранения, летчики получили легкие травмы.

"На месте им оперативно оказали помощь бригады скорой Грибановской и Борисоглебской районных больниц, после чего военнослужащих доставили в воинскую часть города Борисоглебска", - говорится в сообщении.

Для выяснения причин и обстоятельств происшествия была создана специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил (ВС) РФ.