Три человека погибли во время пожара в частном доме в Саратовской области

12.04.18 15:55

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Тела трех человек обнаружены после тушения пожара в частном доме в городе Красноармейск Саратовской области в ночь на четверг, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье " в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 01:15.

"На месте найдены трое погибших: 19-летний молодой человек, женщины 65 и 88 лет. Площадь пожара составила 80 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Причины инцидента устанавливаются.