Восемь учеников кадетской школы госпитализированы с пищевым отравлением в Кабардино-Балкарии

12.04.18 11:40

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Кадеты одной из школ Кабардино-Балкарии доставлены в больницу с симптомами пищевого отравления, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минздрава республики.

"Вечером в среду около 10 часов в больницу были доставлены 12 учеников кадетской школы в селе Бабугент, четверо из них отпущены домой после оказания помощи", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что состояние восьми госпитализированных детей удовлетворительное и опасений не вызывает. Предварительный диагноз - пищевая токсико-инфекция.

Собеседник агентства пояснил, что дети почувствовали себя плохо после пикника на природе с родителями.