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12.04.18 11:53
Новейший ледокол Северного флота "Илья Муромец" вышел в море на ледовые испытания
"Испытания будут проходить в течение нескольких недель на ледовых полях Карского моря. Часть маршрута ледокол пройдёт по Северному морскому пути и вокруг ряда островов арктических архипелагов",- сообщил в четверг начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.
Он отметил, что помимо испытаний ледокола будет также проведена оценка возможности применения надводных сил флота в этом районе в текущее время года.
"По завершении выхода на испытания ледокол "Илья Муромец" вернётся в пункт постоянного базирования - порт Мурманск",- сказал В.Серга.
Дизель-электрический ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" - это новое поколение многофункционального судна, предназначенного для проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 метров, может перевозить грузы в грузовом трюме и в контейнерах - на палубе, выполнять гидрографические исследования а также участвовать в различного рода спасательных операциях.
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