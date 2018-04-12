Новейший ледокол Северного флота "Илья Муромец" вышел в море на ледовые испытания

12.04.18 11:53

© РИА Новости. Александр Гальперин

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Новейший ледокол "Илья Муромец" пройдет испытания в Карском море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Испытания будут проходить в течение нескольких недель на ледовых полях Карского моря. Часть маршрута ледокол пройдёт по Северному морскому пути и вокруг ряда островов арктических архипелагов",- сообщил в четверг начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.

Он отметил, что помимо испытаний ледокола будет также проведена оценка возможности применения надводных сил флота в этом районе в текущее время года.

"По завершении выхода на испытания ледокол "Илья Муромец" вернётся в пункт постоянного базирования - порт Мурманск",- сказал В.Серга.

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" - это новое поколение многофункционального судна, предназначенного для проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 метров, может перевозить грузы в грузовом трюме и в контейнерах - на палубе, выполнять гидрографические исследования а также участвовать в различного рода спасательных операциях.