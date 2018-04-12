РАД планирует к середине июля реализовать бизнес-центр у станции метро "Озерки"

12.04.18 12:02

© РИА Новости. Игорь Руссак

12 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "Российский аукционный дом" (РАД) посредством публичного предложения планирует реализовать бизнес-центр на Выборгском шоссе Петербурга у станции метро "Озерки", сообщает пресс-служба РАД.

Торги стартовали с 133,65 млн рублей, цена будет поэтапно снижаться. Минимальная стоимость - с 15 июня по 15 июля, - 120,2 млн рублей.

Пятиэтажный бизнес-центр был построен в 2007 году, его площадь составляет - 2,5 тыс. кв. м, площадь земельного участка - 1,8 тыс. кв. м.

В настоящее время около 40% помещений бизнес-центра сданы в краткосрочную аренду под офисы.